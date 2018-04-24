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Екатеринбургу необходимо 2,5 млрд рублей на обновление подвижного состава метро
24 апрель 2018 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Екатеринбургскому метрополитену необходимо 2,5 млрд руб. на обновление подвижного состава. Об этом в ходе заседания Екатеринбургской городской думы рассказал глава администрации муниципалитета Александр Якоб.
По его словам, в 2020 году истекает срок эксплуатации около 90% действующего подвижного состава.
«В этом году мы уже провели аукцион на капитальный ремонт поезда и четырех вагонов. До конца года планируем еще один такой же аукцион провести. Также мы планируем купить два поезда по четыре вагона новых, со следующего года комплексные ремонт должны пройти все вагоны со сроком эксплуатации до 2020 года», — рассказал Александр Якоб.
В настоящее время администрация города готовит инвестиционную программу для обновления подвижного состава. После этого расчеты передадут в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области, которая может увеличить стоимость проезда в метро из-за новых затрат.
«Мы готовим инвестиционную программу, чтобы передать в Региональную энергетическую комиссию, и инвестиционная составляющая была учтена при расчете тарифа», — добавил. А. Якоб.
По его словам, в 2020 году истекает срок эксплуатации около 90% действующего подвижного состава.
«В этом году мы уже провели аукцион на капитальный ремонт поезда и четырех вагонов. До конца года планируем еще один такой же аукцион провести. Также мы планируем купить два поезда по четыре вагона новых, со следующего года комплексные ремонт должны пройти все вагоны со сроком эксплуатации до 2020 года», — рассказал Александр Якоб.
В настоящее время администрация города готовит инвестиционную программу для обновления подвижного состава. После этого расчеты передадут в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области, которая может увеличить стоимость проезда в метро из-за новых затрат.
«Мы готовим инвестиционную программу, чтобы передать в Региональную энергетическую комиссию, и инвестиционная составляющая была учтена при расчете тарифа», — добавил. А. Якоб.
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