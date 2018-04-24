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Объявлен тендер на разработку проекта транспортной развязки в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. АО «РСГ — Академическое» объявило тендер на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Предмет тендера: разработка информационной модели (проектная модель) на объект: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге. II этап строительства».



Начальная цена составляет 18 млн 351 тыс. 538 руб.



Заявки на участие в торгах принимаются с 24 апреля по 11 мая 2018 года. Подведение итогов состоится 25 мая. Работы необходимо закончить в феврале 2019 года.



Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн.7125. Адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru.

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