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Правительство РФ утвердило методику оценки эффективности региональных властей

УрБК, Москва, 23.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил методики оценки работы региональных властей по повышению уровня социально-экономического развития и достижению высоких темпов наращивания налогового потенциала территорий. Документ опубликован на сайте кабмина.



По словам Дмитрия Медведева, новые методики позволят оценить, насколько эффективно региональные власти используют субсидии из федерального бюджета.



«Унифицируются критерии оценки результатов, теперь показатели эффективности будут учитывать практически все сферы работы региональных властей. Увеличивается и количество получателей грантов, как мы, собственно, и договаривались, до 40 (было 20), и размер грантов будет определяться в зависимости от числа жителей региона и индекса бюджетных расходов региона», ― рассказал председатель правительства на встрече со своими заместителями.



Как следует из поправок, в частности, одним из немаловажных критериев оценки эффективности руководителей регионов станут достигнутые значения по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

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