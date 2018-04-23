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Суд рассмотрит очередной иск о банкротстве компании «Уктусстрой» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уктусстрой» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 20 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Стройдортех», сумма исковых требований составляет 1 млн 077 тыс. руб.



Напомним, ООО «Уктусстрой» входит в НП «Уралэнергостройкомплекс» депутата городской думы Игоря Плаксина. Компания выступала застройщиком ЖК «Первый Николаевский» в уральской столице, однако из-за финансовых проблем в 2016 году остановила стройку.



В отношении ООО «Уктусстрой» неоднократно возбуждались дела о банкротстве: последним из них в январе текущего года был иск администрации Екатеринбурга на сумму более 4 млн руб. Однако в целях возобновления строительства «Первого Николаевского» производства были прекращены по причине заключения мировых соглашений с кредиторами.

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