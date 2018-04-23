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В Краснотурьинске сегодня из-за аварии без электроэнергии остались около 3 тыс. потребителей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В Краснотурьинске 23 апреля 2018 года из-за аварии на ЛЭП без электроэнергии остались около 3 тыс. потребителей. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции и.о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директора филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.



«Накануне ночью мы получили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, сильном снегопаде и порывах ветра до 20-21 м/с. Это подтвердилось: сегодня утром в результате налипания снега отключилась линия 110 киловольт «Краснотурьинск — Черная», без электроэнергии остались порядка 3 тыс. потребителей. Был введен режим повышенной готовности, по филиалу «Свердловэнерго» он продолжает действовать», — рассказал А. Смушкин.



По его словам, повреждение было найдено, аварийно-восстановительные работы уже закончены. Школа и ряд других коммунально-бытовых объектов были подключены за счет резервных источников. На текущий момент идет включение линии в работу.

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