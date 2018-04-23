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Официальный курс доллара США вырос на 44 коп., евро — на 14 коп.

23 апрель 2018 (16:57)

УрБК, Москва, 23.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 44 коп., до 61,77руб., евро — на 14 коп., до 75,79 руб.

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