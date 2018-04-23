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Из-за паводка в Свердловской области ограничено транспортное сообщение с шестью населенными пунктами
23 апрель 2018 (16:48)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. На Среднем Урале из-за паводка временно ограниченно автотранспортное сообщение с шестью населенными пунктами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
В итоге 87 домов, в которых проживают 169 человек, оказались отрезанными из-за подтопления низководных мостов и подъезда к ним.
«Жизнеобеспечение населения не нарушено. В селах заблаговременно был создан запас продуктов питания, медикаментов, обеспечена противопожарная защита», ― прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.
В целом паводковая ситуация в регионе стабильная, выхода рек из берегов и подтопления населенных пунктов нет. В ближайшую неделю спасатели ожидают сохранения тенденции, а в последних числах апреля — начала ледохода на севере региона.
В итоге 87 домов, в которых проживают 169 человек, оказались отрезанными из-за подтопления низководных мостов и подъезда к ним.
«Жизнеобеспечение населения не нарушено. В селах заблаговременно был создан запас продуктов питания, медикаментов, обеспечена противопожарная защита», ― прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.
В целом паводковая ситуация в регионе стабильная, выхода рек из берегов и подтопления населенных пунктов нет. В ближайшую неделю спасатели ожидают сохранения тенденции, а в последних числах апреля — начала ледохода на севере региона.
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