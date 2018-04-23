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Украинские радикалы разогнали цыганский табор

Активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») разогнали табор цыган на Лысой горе в Киеве, а также сожгли их палатки и вещи. Об этом сообщает издание «Еспресо» со ссылкой на координатора организации Сергей Мазура.



Организация потребовала от цыган покинуть парк еще 19 апреля.



«С14 с муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево в очередной раз предъявили ультиматум покинуть запретную территорию парка до завтра», — сообщил Мазур. Цыган предупредили, что в случае невыполнения требований их «попросят уйти по-другому», добавил координатор.



Однако лагерь в парке покинула лишь часть цыган. По словам Мазура, после «убедительных законных аргументов остальные тоже решили уйти с запретной территории». Активисты сообщили, что убрали за табором почти весь мусор, палатки, а после все это сожгли. Как сообщил Мазур, подобные рейды против «незаконных появлений» цыган планируются повторить уже на следующей неделе.

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