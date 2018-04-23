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Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка

УрБК, Москва, 23.04.2018. Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка, поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики, которые скоро приведут к сворачиванию кредитной поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая, как это ранее произошло с финансированием проектов в РФ. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замминистра финансов РФ Сергея Сторчака.



«Мы исходим из того, что не будем участвовать», — заявил С. Сторчак по итогам завершившегося в субботу собрания акционеров Всемирного банка.



Для России это означает, что ее доля в капитале Всемирного банка и, соответственно, количество голосов в его совете директоров может сократиться. А для самого Всемирного банка, по словам С. Сторчака, принятые акционерами решения по закачиванию денег в беднейшие страны несут риски потери финансовой устойчивости и высокую вероятность того, что через несколько лет группа снова будет просить у акционеров средства в капитал.



«Логика основного акционера (США) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, является уже не бедной, а является вполне богатой и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс», — сказал С. Сторчак, объясняя решение акционеров. Вместе с тем, он напомнил, что проекты в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а Всемирный банк, как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.



«Он же должен каким-то образом, по крайней мере, себя содержать, плюс иметь ресурсы, чтобы субсидировать процентную ставку для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку. В этом глубокое противоречие, которое заложено в этой реформе», — сказал он.



Кроме того, замминистра напомнил, что Всемирный банк отказался от финансирования проектов в России. «В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» — отметил С. Сторчак.

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