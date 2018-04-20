Новости дня
В Екатеринбурге в 2017 году не ввели в эксплуатацию ни одного бизнес-центра
20 апрель 2018 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Количество бизнес-центров в Екатеринбурге в 2017 году не изменилось. Об этом говорится в проекте отчета главы администрации города Александра Якоба перед гордумой.
«По состоянию на 1 января 2018 года в Екатеринбурге действовало 99 деловых центров общей площадью 1 млн 354 тыс. кв. м.», — говорится в документе.
В настоящее время в Екатеринбурге работает 61 офисный центр класса «В», 15 — класса «В+», 12 — класса «А», 11 — класса «С».
«По состоянию на 1 января 2018 года в Екатеринбурге действовало 99 деловых центров общей площадью 1 млн 354 тыс. кв. м.», — говорится в документе.
В настоящее время в Екатеринбурге работает 61 офисный центр класса «В», 15 — класса «В+», 12 — класса «А», 11 — класса «С».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2015 году в Екатеринбурге откроются 7 деловых центров
- До конца 2011 года в Екатеринбурге планируется сдать в эксплуатацию 6 деловых центров
- В 2011 году в Екатеринбурге планируется открыть восемь деловых центров
- В 2011 году в Екатеринбурге планируется открыть деловые центры, не сданные в прошлом году
- В 2010 году в Екатеринбурге запланировано строительство 5 деловых центров