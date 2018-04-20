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Торгпреда РФ в США Александра Стадника отправили в отставку
20 апрель 2018 (14:42)
УрБК, Москва, 20.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности торгового представителя РФ в США Александра Стадника. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.
«Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.
«Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.
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