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В Екатеринбурге прокуратура проверит работу ЕМУП «Золушка» при организации питания школьников
20 апрель 2018 (14:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Прокуратура в связи с участившимися случаями обращения за медицинской помощью учащихся школы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства при организации питания в образовательных учреждениях Екатеринбурга.
«В особенности будет обращено внимание на соблюдение требований законодательства ЕМУП «Золушка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Стоит отметить, что это муниципальное предприятие фигурирует в качестве организатора питания в нескольких школах, где были выявлены отравления учащихся. Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении главного бухгалтера МУП «Золушка».
«Будет проверена информация о нарушении санитарных норм при приготовлении пищи, о замене блюд, о нарушении технологии приготовления пищи, в том числе использовании отходов, об утверждении фиктивного меню. Также проверке подлежит соблюдение бюджетного законодательства на наличие возможных фактов хищения бюджетных средств, выделенных на так называемое «льготное» питание», — отмечают в надзорном органе.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
«В особенности будет обращено внимание на соблюдение требований законодательства ЕМУП «Золушка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Стоит отметить, что это муниципальное предприятие фигурирует в качестве организатора питания в нескольких школах, где были выявлены отравления учащихся. Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении главного бухгалтера МУП «Золушка».
«Будет проверена информация о нарушении санитарных норм при приготовлении пищи, о замене блюд, о нарушении технологии приготовления пищи, в том числе использовании отходов, об утверждении фиктивного меню. Также проверке подлежит соблюдение бюджетного законодательства на наличие возможных фактов хищения бюджетных средств, выделенных на так называемое «льготное» питание», — отмечают в надзорном органе.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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