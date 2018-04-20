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Генпрокуратура РФ запросила у Чехии выдачи экс-главы правления банка «Интеркоммерц»

УрБК, Москва, 20.04.2018. Генпрокуратура РФ запросила у Чехии выдачи бывшего председателя правления лишившегося в 2016 году лицензии банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ пресс-службы надзорного ведомства.



«По сообщению НЦБ Интерпола МВД России от 12 июля 2017 года, Александр Бугаевский, обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, был объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи. Генеральная прокуратура Российской Федерации 20 февраля 2018 года в министерство юстиции Чешской Республики направила запрос о выдаче Бугаевского в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — информирует пресс-служба ГП РФ.

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