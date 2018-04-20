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В Екатеринбург на ЧМ-2018 могут приехать более 90 тыс. мексиканцев и перуанцев

20 апрель 2018 (10:30)

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Иностранные болельщики купили 929 тыс. билетов, или 55% от всех билетов, на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства ТурСтат.

По данным ФИФА, мексиканцы уже купили 52 тыс. билетов на ЧМ-2018, а перуанцы — 39 тыс. билетов.

Отметим, что в Екатеринбурге матч Франция — Перу пройдет 21 июня, а игра Мексика — Швеция состоится 27 июня.

В первую десятку зарубежных стран, откуда приобрели больше всего билетов на ЧМ-2018, входят США (80 тыс.), Бразилия (66 тыс.), Колумбия (60 тыс.), Германия (55 тыс.), Мексика (52 тыс.), Аргентина (45 тыс.), Перу (39 тыс.), Китай (37 тыс.), Австралия (35 тыс.) и Англия (31 тыс.).

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