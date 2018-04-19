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Инвестиционно-промышленная компания «Партнер» в Екатеринбурге признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО Инвестиционно-промышленная компания «Партнер» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие работает с 2005 года. Основным видом деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.



С иском о банкротстве ООО ИПК «Партнер» в сентябре 2017 года обратилось в суд ООО «УралПродОпт». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 47 млн руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО ИПК «Партнер» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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