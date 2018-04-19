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МРОТ в Челябинской области с 1 мая 2018 года составит 12 тыс. 837 рублей
19 апрель 2018 (16:51)
УрБК, Челябинск, 19.04.2018. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области с 1 мая 2018 года составит 12 тыс. 837 руб. Об этом сообщает региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей.
С 1 мая на Южном Урале будет действовать МРОТ, установленный законом для всей РФ, в размере 11 тыс. 163 руб. На него будут начисляться районные коэффициенты.
«Для большинства крупных южноуральских предприятий данная величина МРОТ будет использоваться в основном для расчета пособий по временной нетрудоспособности или ухода за ребенком, поскольку средняя зарплата в несколько раз превышает минимальный размер оплаты труда. Влияние новой величины МРОТ более других ощутят компании среднего и малого бизнеса, где размер оплаты труда несколько ниже. Однако стандарты, прописанные федеральным законом, необходимо выполнять, поэтому и фонды оплаты труда в среднем и малом бизнесе нужно подтягивать до соответствующего уровня», — отметил президент челябинского отделения Союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
С 1 мая на Южном Урале будет действовать МРОТ, установленный законом для всей РФ, в размере 11 тыс. 163 руб. На него будут начисляться районные коэффициенты.
«Для большинства крупных южноуральских предприятий данная величина МРОТ будет использоваться в основном для расчета пособий по временной нетрудоспособности или ухода за ребенком, поскольку средняя зарплата в несколько раз превышает минимальный размер оплаты труда. Влияние новой величины МРОТ более других ощутят компании среднего и малого бизнеса, где размер оплаты труда несколько ниже. Однако стандарты, прописанные федеральным законом, необходимо выполнять, поэтому и фонды оплаты труда в среднем и малом бизнесе нужно подтягивать до соответствующего уровня», — отметил президент челябинского отделения Союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
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