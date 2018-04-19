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В ЦБ увидели риск превышения целевого уровня инфляции 4%

УрБК, Москва, 19.04.2018. В Банке России не исключили превышения целевого уровня инфляции до 4%. Об этом сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале «О чем говорят тренды».



«Краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле», — говорится в материалах.



По данным департамента ЦБ, в РФ сохраняются основные среднесрочные проинфляционные риски, среди которых ускоряющийся рост потребкредитования, ситуация на рынке труда и риски со стороны внешних факторов.



При этом ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05-0,1 процентного пункта в течение полугода-года, сообщает департамент.

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