Новости дня

Администрация поселка в Верхней Пышме заплатит за упавшее на машину дерево более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Верхнепышминский городской суд взыскал с Кедровской поселковой администрации городского округа Верхняя Пышма более 500 тыс. руб в пользу владельца автомобиля, на который упало засохшее дерево. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В июне прошлого года в п. Кедровое на автомобиль Reno Duster, принадлежащий физлицу, упало дерево. В результате машина получила значительные повреждения. Земля, на которой росло дерево, относится к землям общего пользования, следовательно, благоустройство на ней осуществляет Кедровская поселковая администрация.



Как показала экспертиза, размер ущерба составил 549 тыс. 761 руб. Также владелец авто заказал древесиноведческую экспертизу в ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», которая показала, что упавшее на машину дерево сухостойное, находилось в аварийном состоянии. Даже оставшаяся после падения часть ствола высотой до 8 м. представляет опасность для пешеходов, а также жителей ближайших домов и подлежит немедленному спилу.



Гражданин обратился в Верхнепышминский городской суд с иском к Кедровской поселковой администрации о возмещении ущерба. Просил взыскать с ответчика в общей сложности 575 тыс. 259 руб.



В ходе рассмотрения дела судом была назначена техническая экспертиза в ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы», которая определила размер ущерба в 543 тыс. 161 руб.



Верхнепышминский городской суд исковые требования удовлетворил частично. С Кедровской поселковой администрации взыскана сумма ущерба в размере 543 тыс. 161 руб., расходы на проведение древесиноведческой экспертизы в размере 10 тыс. руб., на оформление нотариальной доверенности — 1 тыс. 800 руб., госпошлина — 8 тыс. 631 руб.



Также с Кедровской поселковой администрации в пользу ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы» взыскана стоимость экспертизы в размере 57 тыс. 200 руб.



Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия оставила решение Верхнепышминского городского суда без изменения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: