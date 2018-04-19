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Официальный курс доллара США снизился на 70 коп., евро — на 68 коп.
19 апрель 2018 (15:04)
УрБК, Москва, 19.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2018 года. Курс долл. США снизился на 70 коп., до 60,86 руб., евро — на 68 коп., до 75,40 руб.
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