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Жительница Великобритании заплатила за банан 930 фунтов

Бобби Гордон из Шервуда (Великобритания) заплатила 930 фунтов (80,404 рубля) за один банан из онлайн-магазина Asda. Об этом сообщает BBC.



По словам Гордон, изначально фрукт стоил 11 пенни (около 10 руб.). О том, что она заплатила за него гораздо больше, покупательница узнала, когда получила квитанцию. Банк заблокировал ее кредитную карту из-за покупки стоимостью более тысячи фунтов стерлингов, посчитав, что женщина стала жертвой мошенников.



«Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым кусочком этого банана», — прокомментировала ситуацию Бобби Гордон. Она также добавила, что не ожидала такой «банановой драмы».



Представитель Asda сообщил, что произошел сбой и извинился за причиненные покупателям неудобства.

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