«СвердНИИхиммаш» развивает неядерный бизнес

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в энергомашиностроительный дивизион «Атомэнергомаш» Госкорпорации «Росатом») активно развивает сотрудничество с предприятиями неядерной сферы. Так, организация принимает участие в строительстве солезавода в Калининградской области. На сегодняшний день на будущем заводе идет монтаж поставленного «СвердНИИхиммашем» основного технологического оборудования, в том числе уникального, специально разработанного для данного проекта.Напомним, контракт на комплектную поставку технологического оборудования для калининградского солезавода был заключен в 2016 году. Речь идет, в том числе, о двух вакуум-выпарных установках суммарной мощностью 400 тыс. т в год. В состав установок входит оборудование по упариванию солевых рассолов, разделению суспензии, сушке и охлаждению соли. Оно изготовлено из титановых сплавов и коррозионностойких хромоникелевых сталей, что позволит эксплуатировать его в течение длительного периода времени.Как пояснил участникам пресс-тура генеральный директор строящегося солезавода Виктор Николаев, предприятие будет перерабатывать рассолы, образующиеся в процессе создания газохранилищ, необходимых для стратегических нужд Калининградской области. Инвестиции в проект уже превысили 2,5 млрд руб.«Солевой пласт здесь около 160 м. толщиной. В нем будут размывать каверны (подземные резервуары — прим. ред.) для хранения природного газа. Полученный рассол при этом не придется сбрасывать в окружающую среду, нарушая экологический баланс: из него будет производиться пресная вода, направляемая снова на размыв подземного соляного пласта, и высококачественная соль, востребованная в различных отраслях промышленности. Мы планируем поставлять эту соль как в регионы России, в частности, в Санкт-Петербург, так и на экспорт», — рассказал Виктор Николаев.В основу производства соли положена технология, разработанная АО «СверНИИхиммаш». Она позволит не только исключить загрязнение окружающей среды, но и минимизировать использование химических реагентов, то есть избежать вредных примесей в товарной продукции.«В России практически не производится чистая медицинская соль, а наш завод будет выпускать и этот вид продукции. Как видно на образце, извлеченном из нашей скважины, соль здесь даже до очистки почти прозрачная. После специального цикла переработки соли и сушки ее можно будет использовать для создания медицинских препаратов и физраствора», — отметили на предприятии.Кроме того, для утилизации технологических излишков тепла на предприятии планируют создать пруды для круглогодичного разведения рыбы, а также мальков, которых впоследствии можно будет выпускать в Балтийское море в рамках работ по восстановлению его экосистемы.По словам Виктора Николаева, реализация проекта солезавода создаст для жителей Калининградской области новые высокотехнологичные рабочие места.«На заводе будут работать около 200 человек, но кроме этого мы дадим заказы транспортным компаниям, загрузим морской порт, который сейчас работает вполсилы. Таким образом, рабочих мест станет намного больше», — пояснил гендиректор предприятия.Отметим, что «СвердНИИхиммаш» является первым разработчиком высокотехнологичного выпарного оборудования большой производительности в России. Его установки сегодня успешно эксплуатируются также в Белоруссии, Армении и Таджикистане. Накопленный опыт позволил свердловскому предприятию атомной отрасли участвовать в стратегически значимом для Калининградской области проекте.«Заключить этот важный контракт по неатомной тематике нам удалось благодаря успешному выполнению в 2015 году технических проектов выпарного оборудования в интересах заказчика, накопленному опыту и внедрению новаторских решений в области производства соли», — отметил генеральный директор АО «СвердНИИхиммаш» Рауиль Каримов.Таким образом, накопленный потенциал и компетенции АО «СвердНИИхиммаш» позволили предприятию развивать новые направления бизнеса, выходить на рынки неядерной продукции. Как показывает практика реализации проекта солезавода в Калининградской области, разработки свердловских атомщиков оказываются востребованы в самых разных отраслях промышленности.