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В Екатеринбурге врача обвиняют в смерти пациентки по неосторожности

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет травматолог-ортопед одной из муниципальных больниц города по обвинению в смерти пациентки из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый устроился на работу в травматологическое отделение муниципальной городской больницы на должность травматолога-ортопеда (дежурного). В это время в медучреждении проходила лечение местная жительница с переломом левой бедренной кости. Врачи решили провести операцию, после которой анестезиолог рекомендовал провести переливание крови.



Согласно квалификационным требованиям, травматолог-ортопед обязан уметь проводить операции по переливанию крови. Однако в этом случае обвиняемый не проверил в полной мере совместимость крови пациентки и переливаемых компонентов.



«Вследствие ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей в ходе операции по переливанию компонентов крови проведена гемотрансфузия не совместимой с кровью пациентки эритроцитной взвеси в объеме около 300 мл. Через несколько дней констатирована биологическая смерть пациентки», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Согласно заключению комиссии экспертов, смерть пациентки наступила от посттрансфузионного шока. При этом эксперт установил между непроведением биологической пробы, влекущей за собой переливание пациенту значительного объема несоответствующей крови, и смертью от гемолитической реакции прямую причинно-следственную связь.



В отношении травматолога-ортопеда было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкция статьи в качестве наиболее сурового наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд.

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