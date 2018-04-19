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В Екатеринбурге состоятся плановые испытания тепловых сетей кипятком

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. С 08.00 24 апреля до 14.00 25 апреля в четырех районах Екатеринбурга пройдут плановые испытания теплосетей с помощью максимальных температур (до 115 градусов по Цельсию). Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).



Проверять будут магистральные и распределительные трубы в Ленинском, Чкаловском, Кировском и Октябрьском районах, которые питает источник тепла на Ново-Свердловской ТЭЦ.



Энергетики просят потребителей, подключенных от вышеуказанных тепломагистралей, о необходимости не отключать системы отопления на узлах ввода на время испытаний во избежание нарушения гидравлического режима. При этом накануне испытаний от тепловых сетей должны быть отключены отопительные системы социальных объектов.



На период испытаний оперативные и коммунальных службы районов ведут мониторинг состояния сетей и оборудования. На случай разливов кипятка в режиме постоянной готовности будут дежурить оперативные бригады ЕТК.

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