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В Минкомсвязи РФ считают чрезмерное госрегулирование главным тормозом развития цифровой экономики

УрБК, Москва, 18.04.2018. В Минкомсвязи РФ считают хаотичное и чрезмерное государственное регулирование главным тормозом развития цифровой экономики в России. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин, передает «Интерфакс».



«Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики», — сказал А. Волин на открытии Российского интернет форума.



Он пояснил, что законов и норм должно быть немного, но они должны быть простыми, понятными и эффективными.



«Второе — это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии вовремя перенастроиться. А когда у вас есть долгие определенные правила, тогда можно строить диалог», — пояснил А. Волин.

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