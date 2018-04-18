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В России до 100 тыс. граждан погибают ежегодно при оказании им медицинской помощи
18 апрель 2018 (16:03)
УрБК, Москва, 18.04.2018. Около 100 тыс. россиян погибают ежегодно при оказании им медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Михаила Мурашко.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в марте 2018 года, здоровью каждого десятого пациента в странах с высоким уровнем дохода причиняется вред во время пребывания в больнице. Для стран с низким и средним уровнем дохода частота случаев составляет около 8%, из которых 83% могли быть предупреждены. Треть случаев привела к смертельному исходу.
«Поскольку сегодня в целом в мире, по таким оценочным критериям, говорится о том, что порядка 420 человек в год погибают при оказании медицинской помощи, именно (это связано, — прим. ред.) c вопросом безопасности. Это оценочные критерии, если пересчитывать на численность населения, то в нашей стране эта цифра может составлять в пределах 90-100 тыс. человек», — сказал М. Мурашко на итоговой расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Безопасность пациентов является крайне важным фактором для здравоохранения любой страны, добавил глава Росздравнадзора.
«Конкуренция систем здравоохранения настолько высока, что фактически это стало и политическим фактором для многих стран», — уточнил он.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в марте 2018 года, здоровью каждого десятого пациента в странах с высоким уровнем дохода причиняется вред во время пребывания в больнице. Для стран с низким и средним уровнем дохода частота случаев составляет около 8%, из которых 83% могли быть предупреждены. Треть случаев привела к смертельному исходу.
«Поскольку сегодня в целом в мире, по таким оценочным критериям, говорится о том, что порядка 420 человек в год погибают при оказании медицинской помощи, именно (это связано, — прим. ред.) c вопросом безопасности. Это оценочные критерии, если пересчитывать на численность населения, то в нашей стране эта цифра может составлять в пределах 90-100 тыс. человек», — сказал М. Мурашко на итоговой расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Безопасность пациентов является крайне важным фактором для здравоохранения любой страны, добавил глава Росздравнадзора.
«Конкуренция систем здравоохранения настолько высока, что фактически это стало и политическим фактором для многих стран», — уточнил он.
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