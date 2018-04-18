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В России до 100 тыс. граждан погибают ежегодно при оказании им медицинской помощи

УрБК, Москва, 18.04.2018. Около 100 тыс. россиян погибают ежегодно при оказании им медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Михаила Мурашко.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в марте 2018 года, здоровью каждого десятого пациента в странах с высоким уровнем дохода причиняется вред во время пребывания в больнице. Для стран с низким и средним уровнем дохода частота случаев составляет около 8%, из которых 83% могли быть предупреждены. Треть случаев привела к смертельному исходу.



«Поскольку сегодня в целом в мире, по таким оценочным критериям, говорится о том, что порядка 420 человек в год погибают при оказании медицинской помощи, именно (это связано, — прим. ред.) c вопросом безопасности. Это оценочные критерии, если пересчитывать на численность населения, то в нашей стране эта цифра может составлять в пределах 90-100 тыс. человек», — сказал М. Мурашко на итоговой расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).



Безопасность пациентов является крайне важным фактором для здравоохранения любой страны, добавил глава Росздравнадзора.



«Конкуренция систем здравоохранения настолько высока, что фактически это стало и политическим фактором для многих стран», — уточнил он.

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