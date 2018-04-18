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Прокуратура оценила долг качканарского «Металлиста» по зарплате в 25 млн рублей
18 апрель 2018 (14:47)
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Прокуратура Свердловской области в ходе проверки выяснила, что качканарское предприятие ОАО «Металлист» с августа по октябрь 2017 года задолжало работникам свыше 25 млн руб.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, задолженность образовалась перед 669 работниками завода.
Ранее работники «Металлиста» сообщили, что долги по зарплате начались в октябре 2017 года, простой по вине работодателя оплачивается в 2/3 средней зарплаты, что меньше 10 тыс. руб.
В ноябре 2017 года в отношении руководителя завода возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Расследование уголовного дела продолжается.
Также прокуратура Качканара в интересах 712 работников завода направила иски в суд о взыскании задолженности по заработной плате. В итоге к 1 декабря 2017 года задолженность предприятия сократилась в несколько раз.
В марте надзорный орган провел выездную проверку ОАО «Металлист», в ходе нее прокуроры встретились с руководством завода и его работниками. По итогам проверки работодателю было внесено представление.
В итоге на прошлой неделе руководство завода перечислило судебным приставам более 3 млн руб. в счет погашения задолженности по заработной плате, а сегодня, 18 апреля, — еще около 19 млн руб.
«Указанные денежные средства должны поступить в течение ближайших нескольких дней уже на расчётные счета рабочих предприятия», ― отметили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, с 1 июня 2018 года «Металлист» планирует уволить всех 564 работников. Завод считается в Качканаре одним из крупных по численности сотрудников предприятий города. Предприятие специализируется на производстве горного оборудования и деталей для вагонов. По некоторым данным местных, серьезные проблемы у предприятия начались после отказа «Уралвагонзавода» от сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, задолженность образовалась перед 669 работниками завода.
Ранее работники «Металлиста» сообщили, что долги по зарплате начались в октябре 2017 года, простой по вине работодателя оплачивается в 2/3 средней зарплаты, что меньше 10 тыс. руб.
В ноябре 2017 года в отношении руководителя завода возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Расследование уголовного дела продолжается.
Также прокуратура Качканара в интересах 712 работников завода направила иски в суд о взыскании задолженности по заработной плате. В итоге к 1 декабря 2017 года задолженность предприятия сократилась в несколько раз.
В марте надзорный орган провел выездную проверку ОАО «Металлист», в ходе нее прокуроры встретились с руководством завода и его работниками. По итогам проверки работодателю было внесено представление.
В итоге на прошлой неделе руководство завода перечислило судебным приставам более 3 млн руб. в счет погашения задолженности по заработной плате, а сегодня, 18 апреля, — еще около 19 млн руб.
«Указанные денежные средства должны поступить в течение ближайших нескольких дней уже на расчётные счета рабочих предприятия», ― отметили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, с 1 июня 2018 года «Металлист» планирует уволить всех 564 работников. Завод считается в Качканаре одним из крупных по численности сотрудников предприятий города. Предприятие специализируется на производстве горного оборудования и деталей для вагонов. По некоторым данным местных, серьезные проблемы у предприятия начались после отказа «Уралвагонзавода» от сотрудничества.
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