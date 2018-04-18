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ТД «Король сыров» в Верхней Пышме оштрафовали на 1,5 млн рублей за незаконный труд мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. В Верхней Пышме выявили нарушения требований миграционного законодательства в деятельности ООО Торговый дом «Король сыров». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что к выполнению работ были привлечены 12 иностранных граждан при отсутствии надлежащим образом оформленных разрешений на работу в Российской Федерации. Указанное является нарушением положений статьи 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».



Следует отметить, что граждане Республик Таджикистан и Узбекистан были допущены к работе с готовой пищевой продукцией.



По результатам проверки прокурор города в отношении директора организации, а также непосредственно самого предприятия возбудил дела об административном правонарушении по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу».



По результатам их рассмотрения директор предприятия оштрафован на общую сумму свыше 300 тыс. руб.



Помимо этого, Верхнепышминский городской суд по материалам прокуратуры оштрафовал ООО Торговый дом «Король сыров» на общую сумму 1,5 млн руб.



В связи с отсутствием регистрации по месту жительства (пребывания) 10 иностранцев депортированы, два иностранца уволены с предприятия в связи с отсутствием разрешения на работу.

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