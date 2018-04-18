Новости дня
В Екатеринбурге на улице Рощинской ночью сгорели три автомобиля
18 апрель 2018 (09:28)
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. В Екатеринбурге ночью на улице Рощинской сгорели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 02.51 по местному времени. Первым загорелся внедорожник Volkswagen Touareg, от него огонь перекинулся на Opel Astra и Toyota Camry. Пожарные потушили возгорание в течение пяти минут. В итоге у внедорожника сгорел моторный отсек и поврежден салон, у двух других иномарок — повреждены кузовы.
Полиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
«В настоящее время организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владелец транспортного средства с заявлением в полицию на данный момент не обращался. Кроме того, от возгорания внедорожника пострадали припаркованные рядом иномарки — Opel Astra и Toyota Camry. По всем фактам воспламенения автомобилей в Чкаловском районе города органами внутренних дел проводится тщательная проверка, по ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение», ― прокомментировали в полиции.
Сообщение о пожаре поступило в 02.51 по местному времени. Первым загорелся внедорожник Volkswagen Touareg, от него огонь перекинулся на Opel Astra и Toyota Camry. Пожарные потушили возгорание в течение пяти минут. В итоге у внедорожника сгорел моторный отсек и поврежден салон, у двух других иномарок — повреждены кузовы.
Полиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
«В настоящее время организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владелец транспортного средства с заявлением в полицию на данный момент не обращался. Кроме того, от возгорания внедорожника пострадали припаркованные рядом иномарки — Opel Astra и Toyota Camry. По всем фактам воспламенения автомобилей в Чкаловском районе города органами внутренних дел проводится тщательная проверка, по ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение», ― прокомментировали в полиции.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Полиция начала проверку по факту возгорания четырех автомобилей в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге за ночь сгорели четыре иномарки
- За ночь в Екатеринбурге сгорели Porsche Cayenne и еще три автомобиля
- Две иномарки сгорели полностью и две пострадали в результате пожара в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге ночью сгорели три автомобиля