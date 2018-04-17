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Число заключенных договоров долевого участия в Свердловской области выросло на 41%
17 апрель 2018 (17:20)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. В I квартале 2018 года в Свердловской области зарегистрировали 3 тыс. 584 договоров долевого участия (ДДУ) в строительства, что на 41,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональное Управление Росреестра.
На Среднем Урале более чем в два раза увеличилась доля договоров, заключаемых с использованием кредитных ресурсов и средств целевых займов: с 10,7% в I квартале 2017 года до 24,3% в I квартале 2018 года.
«Общее количество зарегистрированных прав собственности застройщиков и участников долевого строительства также заметно увеличилось и составило с начала 2018 года почти 5,5 тыс., из них 650 прав собственности зарегистрировано за застройщиками, что в 3 раза больше, чем в I квартале 2017 года (216)», — говорится в сообщении.
На Среднем Урале более чем в два раза увеличилась доля договоров, заключаемых с использованием кредитных ресурсов и средств целевых займов: с 10,7% в I квартале 2017 года до 24,3% в I квартале 2018 года.
«Общее количество зарегистрированных прав собственности застройщиков и участников долевого строительства также заметно увеличилось и составило с начала 2018 года почти 5,5 тыс., из них 650 прав собственности зарегистрировано за застройщиками, что в 3 раза больше, чем в I квартале 2017 года (216)», — говорится в сообщении.
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