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Японские трейдеры попросили ОК «Русал» остановить отгрузку продукции

УрБК, Москва, 17.04.2018. Крупнейшие японские сырьевые трейдеры попросили ОК «Русал» прекратить отгрузку алюминия и другой продукции после того, как российская компания попала под санкции США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, распространенную Reuters.



«Мы попросили «Русал» прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США, и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов», — приводит агентство слова источника в одной из трейдинговых компаний.



Другой источник подтвердил Reuters, что просьба ОК «Русал» остановить поставки связана именно с санкционными рисками.



В ОК «Русал», а также ее крупнейшие клиенты в Японии, среди которых Mitsubishi, Marubeni и Mitsui, отказались от комментариев.



США 6 апреля 2018 года ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и ОК «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций).

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