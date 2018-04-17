Новости дня
В Екатеринбурге подали заявку на проведение акции против строительства Томинского ГОКа
17 апрель 2018 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Челябинские активисты подали заявку в министерство общественной безопасности Свердловской области на проведение акции в Екатеринбурга против строительства Томинского ГОКа. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель движения «Стоп-ГОК» Василий Московец.
Мероприятие планируется провести 21 апреля 2018 года на площади Труда.
«Как только акция будет согласована, начнем агитацию», — сообщил Василий Московец.
Отметим, что Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Официальный старт началу разработки месторождения Русская медная компания (РМК) дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
Напомним, что штаб-квартира РМК расположена в Екатеринбурге.
Мероприятие планируется провести 21 апреля 2018 года на площади Труда.
«Как только акция будет согласована, начнем агитацию», — сообщил Василий Московец.
Отметим, что Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Официальный старт началу разработки месторождения Русская медная компания (РМК) дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
Напомним, что штаб-квартира РМК расположена в Екатеринбурге.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В митинге движения «Челябинск, дыши!» приняли участие более 2,6 тыс. человек
- Полиция проверяет информацию о нападении на противников строительства Томинского ГОКа возле офиса РМК в Екатеринбурге
- В администрацию президента РФ переданы подписи против строительства Томинского ГОКа
- РМК получила разрешительные документы на строительство Томинского ГОКа
- РМК планирует начать добычу руды на Томинском месторождении в 2018 году