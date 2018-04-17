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В Екатеринбурге подали заявку на проведение акции против строительства Томинского ГОКа

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Челябинские активисты подали заявку в министерство общественной безопасности Свердловской области на проведение акции в Екатеринбурга против строительства Томинского ГОКа. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель движения «Стоп-ГОК» Василий Московец.



Мероприятие планируется провести 21 апреля 2018 года на площади Труда.



«Как только акция будет согласована, начнем агитацию», — сообщил Василий Московец.



Отметим, что Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Официальный старт началу разработки месторождения Русская медная компания (РМК) дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.



Напомним, что штаб-квартира РМК расположена в Екатеринбурге.

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