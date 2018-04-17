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За год задолженность свердловчан за ЖКУ выросла на 14,8%

17 апрель 2018 (11:23)

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. По итогам 2017 года задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг (УК и ТСЖ) по оплате жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области достигла 27,2 млрд руб.

При этом сумма безнадежной задолженности в 2017 году составила 1 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

Напомним, по итогам 2016 года сумма задолженности составляла 23,7 млрд руб. Таким образом, за год показатель вырос на 14,8%.

В расчете на одного человека стоимость ЖКУ в 2017 году в среднем составила 2 тыс. 174,5 руб. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 4%.

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