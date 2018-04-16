Посевная с опозданием

В этом году посевная кампания из-за погоды начнется на несколько дней позже, чем обычно, предупреждают метеорологи. В итоге аграриям придется работать интенсивнее, чтобы успеть засеять поля и сохранить в почве влагу. Кроме того, в прошлом году сельхозпроизводители не успели провести зяблевую вспашку всех полей, что в итоге приведет к дополнительным тратам времени и денег весной и спровоцирует рост себестоимости сельхозпродукции.В Свердловской области земля будет готова к севу только в начале мая — на несколько дней позже, чем обычно. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк.«В ближайшее время — где-то 19-21 апреля — ожидается очередное потепление, которое приведет к окончательному сходу снежного покрова на всей территории области, будет способствовать оттаиванию почвы и возобновлению вегетации озимых посевов. Однако ожидаемые осадки в третьей декаде апреля будут сдерживать поспевание почвы, поэтому начало полевых работ ожидается в первой декаде мая. Это на 2-7 дней позже обычного», ― рассказала Л. Саваринюк.По словам декана факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаила Карпухина, посевная кампания должна пройти интенсивнее. Аграриям следует сосредоточиться на сохранении влаги в почве и быстрее завершить полевые работы.«В этом году нужно будет сосредоточиться на посевной кампании и в кратчайшие сроки ее завершить. Это зависит от накопления влаги, сейчас мы видимо, что идет резкое вымораживание влаги из верхнего слоя, который нам как раз необходим во время посевной. Плюс ко всему, видно, что будут осадки, немного задерживается посевная кампания, но нужно индивидуально подбирать моменты к каждому полю», ― отметил Михаил Карпухин.Как ранее писал УрБК, из-за затянувшейся уборочной кампании в прошлом году аграрии не успели полностью подготовить поля к зиме. Обычно почву вспахивают, чтобы земля лучше впитывала влагу. В результате неподготовленной осталась почти пятая часть полей региона. Чтобы сохранить площадь посевов на уровне прошлого года, аграриям придется провести дополнительную работу по подготовке почвы. В конечном счете это может привести к росту себестоимости продукции, предупредил начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Галицких.«В 2017 году зябь была вспахана на площади 325 тыс. га, что составило 81,3% от планируемого объема. Поэтому при подготовке полей к посеву сельскохозяйственных культур возникнут небольшие сложности, то есть больше будет затрат на проведение предпосевных работ. Это повлечет повышение себестоимости», ― пояснил представитель минАПК.По расчетам агрометеорологов, особенно удачным в этом году будет урожай зерновых — выше среднего за последние пять лет. Чтобы увеличить урожайность, сельхозпроизводителям уже сейчас следует сосредоточиться на подкормке растений, добавил Михаил Карпухин.«Нужно отметить, что сегодня хозяйствам для повышения кормовых культур, урожайности озимых необходимо сосредоточиться на подкормке этих посевов. Сейчас, пока земля полностью не оттаяла, как раз подходящий момент. Подкормки будут своевременны, чтобы увеличить урожай на 15-20%», ― отметил М. Карпухин.При этом аграрии в этом году планируют посеять меньше зерновых, чем в прошлом, рассказал Александр Галицких.«Посевные площади должны остаться на прошлогоднем уровне, произойдет небольшое перераспределение культур. Ожидается небольшое снижение по зерновым и зернобобовым — на 7 тыс. га, у нас увеличиваются посевы под кормовые культуры — много- и однолетними травами. Также ожидается небольшое увеличение посевов картофеля», ― пояснил он.Напомним, что помимо непредсказуемой погоды, недостатка влаги на полях и дополнительных работ, посевная кампания в этом году осложнена резким ростом цен на топливо. Кроме того, до сих пор в непростой ситуации остаются фермеры, которые столкнулись с нехваткой средств на полевые работы из-за падения цен на сырое молоко. При этом аграрии отмечают, что более проблемной и затратной обычно является уборочная кампания.