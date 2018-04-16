В Академическом самбисты вышли на ковер

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

В Академическом районе Екатеринбурга 14 апреля 2018 года впервые состоялся турнир по самбо на призы АО «РСГ Академическое» среди юношей и девушек в возрасте от 7 до 11 лет. В мероприятии участвовали порядка 170 спортсменов из нескольких регионов России.Инициатором проведения турнира выступил руководитель секции по борьбе самбо, учитель физкультуры МАОУ СОШ № 19 Денис Бессарабов. Идею поддержали руководство школы и местной общественной организации «Офицеры Академического». Помощь в проведении мероприятия оказали АО «РСГ-Академическое» и ЗАО «УК «Академический».Соревнования проходили в спортивном зале школы № 19, где секция по самбо работает с начала учебного года. К 8 утра на турнир приехали воспитанники различных секций и клубов Свердловской области, а также Тюменской и Курганской областей. Среди свердловчан были спортсмены из Екатеринбурга, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного, Верхнего Дуброво и Белоярского.«Самбо — это самооборона без оружия. Думаю, это один из самых безопасных видов спорта, ведь турниры проходят на мягком покрытии по строгим правилам. При поражении единственное, что я чувствую — это обиду, но точно не боль», — поделился впечатлениями учащийся МАОУ СОШ № 19 Данил Козырев.Мальчики соревновались в трех возрастных группах: 2010-2011, 2008-2009 и 2007 годы рождения. Для девочек было предусмотрено две группы — 2008-2010 и 2008 годы рождения. Бои прошли в 16 весовых категориях.«Судьям было очень тяжело: нужно быть предельно внимательными, ведь дети, в отличие от взрослых, очень мобильны, быстро двигаются. А вообще, каждый из участников турнира — уже победитель, независимо от результатов, потому что выбрал для себя здоровый образ жизни, спорт, а значит — гармоничное развитие физических и умственных способностей», — рассказал главный судья турнира, мастер спорта по борьбе самбо Эдуард Жавкин.Организаторы турнира отмечают, что среди начинающих самбистов было немало девочек. Многие из них пришли на состязания со своими родителями. Так, Алексей Лешуков — папа 10-летней участницы, занявшей на турнире второе место — рассказал, что одобряет увлечение дочери.«Считаю, что даже несмотря на то, что Академический район — самый безопасный в Екатеринбурге, всё же необходимо, чтобы ребенок мог постоять за себя, обладал запасом уверенности в себе, не переходящей в самоуверенность. Тем более это важно для девочки», — сказал он.По результатам турнира его участники получили подарки — учебники по самбо. Также юным спортсменам вручили грамоты, медали, а лучшим — кубки.Отметим, что жители Академического, в том числе школьники, проявляют большой интерес к различным спортивным мероприятиям и здоровому образу жизни в целом. Так, борьба самбо за достаточно короткое время стала для ребят одним из любимых видов спорта. Поэтому организаторы соревнований в дальнейшем планируют сделать турнир по самбо традиционным.