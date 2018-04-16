Статьи
В Академическом самбисты вышли на ковер
16 апрель 2018 (14:24)
В Академическом районе Екатеринбурга 14 апреля 2018 года впервые состоялся турнир по самбо на призы АО «РСГ Академическое» среди юношей и девушек в возрасте от 7 до 11 лет. В мероприятии участвовали порядка 170 спортсменов из нескольких регионов России.
Инициатором проведения турнира выступил руководитель секции по борьбе самбо, учитель физкультуры МАОУ СОШ № 19 Денис Бессарабов. Идею поддержали руководство школы и местной общественной организации «Офицеры Академического». Помощь в проведении мероприятия оказали АО «РСГ-Академическое» и ЗАО «УК «Академический».
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Соревнования проходили в спортивном зале школы № 19, где секция по самбо работает с начала учебного года. К 8 утра на турнир приехали воспитанники различных секций и клубов Свердловской области, а также Тюменской и Курганской областей. Среди свердловчан были спортсмены из Екатеринбурга, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного, Верхнего Дуброво и Белоярского.
«Самбо — это самооборона без оружия. Думаю, это один из самых безопасных видов спорта, ведь турниры проходят на мягком покрытии по строгим правилам. При поражении единственное, что я чувствую — это обиду, но точно не боль», — поделился впечатлениями учащийся МАОУ СОШ № 19 Данил Козырев.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Мальчики соревновались в трех возрастных группах: 2010-2011, 2008-2009 и 2007 годы рождения. Для девочек было предусмотрено две группы — 2008-2010 и 2008 годы рождения. Бои прошли в 16 весовых категориях.
«Судьям было очень тяжело: нужно быть предельно внимательными, ведь дети, в отличие от взрослых, очень мобильны, быстро двигаются. А вообще, каждый из участников турнира — уже победитель, независимо от результатов, потому что выбрал для себя здоровый образ жизни, спорт, а значит — гармоничное развитие физических и умственных способностей», — рассказал главный судья турнира, мастер спорта по борьбе самбо Эдуард Жавкин.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Организаторы турнира отмечают, что среди начинающих самбистов было немало девочек. Многие из них пришли на состязания со своими родителями. Так, Алексей Лешуков — папа 10-летней участницы, занявшей на турнире второе место — рассказал, что одобряет увлечение дочери.
«Считаю, что даже несмотря на то, что Академический район — самый безопасный в Екатеринбурге, всё же необходимо, чтобы ребенок мог постоять за себя, обладал запасом уверенности в себе, не переходящей в самоуверенность. Тем более это важно для девочки», — сказал он.
По результатам турнира его участники получили подарки — учебники по самбо. Также юным спортсменам вручили грамоты, медали, а лучшим — кубки.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Отметим, что жители Академического, в том числе школьники, проявляют большой интерес к различным спортивным мероприятиям и здоровому образу жизни в целом. Так, борьба самбо за достаточно короткое время стала для ребят одним из любимых видов спорта. Поэтому организаторы соревнований в дальнейшем планируют сделать турнир по самбо традиционным.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Инициатором проведения турнира выступил руководитель секции по борьбе самбо, учитель физкультуры МАОУ СОШ № 19 Денис Бессарабов. Идею поддержали руководство школы и местной общественной организации «Офицеры Академического». Помощь в проведении мероприятия оказали АО «РСГ-Академическое» и ЗАО «УК «Академический».
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Соревнования проходили в спортивном зале школы № 19, где секция по самбо работает с начала учебного года. К 8 утра на турнир приехали воспитанники различных секций и клубов Свердловской области, а также Тюменской и Курганской областей. Среди свердловчан были спортсмены из Екатеринбурга, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного, Верхнего Дуброво и Белоярского.
«Самбо — это самооборона без оружия. Думаю, это один из самых безопасных видов спорта, ведь турниры проходят на мягком покрытии по строгим правилам. При поражении единственное, что я чувствую — это обиду, но точно не боль», — поделился впечатлениями учащийся МАОУ СОШ № 19 Данил Козырев.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Мальчики соревновались в трех возрастных группах: 2010-2011, 2008-2009 и 2007 годы рождения. Для девочек было предусмотрено две группы — 2008-2010 и 2008 годы рождения. Бои прошли в 16 весовых категориях.
«Судьям было очень тяжело: нужно быть предельно внимательными, ведь дети, в отличие от взрослых, очень мобильны, быстро двигаются. А вообще, каждый из участников турнира — уже победитель, независимо от результатов, потому что выбрал для себя здоровый образ жизни, спорт, а значит — гармоничное развитие физических и умственных способностей», — рассказал главный судья турнира, мастер спорта по борьбе самбо Эдуард Жавкин.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Организаторы турнира отмечают, что среди начинающих самбистов было немало девочек. Многие из них пришли на состязания со своими родителями. Так, Алексей Лешуков — папа 10-летней участницы, занявшей на турнире второе место — рассказал, что одобряет увлечение дочери.
«Считаю, что даже несмотря на то, что Академический район — самый безопасный в Екатеринбурге, всё же необходимо, чтобы ребенок мог постоять за себя, обладал запасом уверенности в себе, не переходящей в самоуверенность. Тем более это важно для девочки», — сказал он.
По результатам турнира его участники получили подарки — учебники по самбо. Также юным спортсменам вручили грамоты, медали, а лучшим — кубки.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Отметим, что жители Академического, в том числе школьники, проявляют большой интерес к различным спортивным мероприятиям и здоровому образу жизни в целом. Так, борьба самбо за достаточно короткое время стала для ребят одним из любимых видов спорта. Поэтому организаторы соревнований в дальнейшем планируют сделать турнир по самбо традиционным.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ГК «КОРТРОС» представил опыт Академического района на форуме 100+ Russia
- В Академическом увековечили защитников Отечества
- Проект застройки Академического презентовали на форуме ENES 2016
- В Верхней Пышме подвели итоги традиционного юношеского командного турнира по самбо
- Традиционный областной юношеский турнир по самбо Верхней Пышме в этом году будет посвящен 65-летию Великой Победы