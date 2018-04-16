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Официальный курс долл. США вырос на 85 коп., евро — на 1,09 руб.

УрБК, Москва, 16.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 84,83 коп., до 62,28 руб., евро — на 1 руб. 09 коп., до 76,84 руб.

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