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«ВСМПО-Ависма» может сократить размер дивидендов на 31,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. Совет директоров ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года из расчета 890 руб. 45 коп. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



По итогам 2016 года компания выплатила дивиденды в размере 1,3 тыс. руб. на акцию, что в сумме составило более 14 млрд 988 млн руб. Таким образом, дивиденды за 2017 год могут сократиться на 31,5%.



Годовое собрание акционеров «ВСМПО-Ависма» назначено на 22 мая 2018 года. Совет директоров также рекомендовал акционерам утвердить устав корпорации, положение о совете директоров и положение об общем собрании акционеров в новой редакции.



Напомним, 13 апреля в Госдуму внесен законопроект, который среди прочих мер предполагает приостановку или прекращение сотрудничества с США в сфере авиастроения. В частности, обсуждается запрет на экспорт редкоземельных металлов.



«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. Американская The Boeing Company является одним из основных потребителей продукции российской компании.

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