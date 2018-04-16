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Акции ОК «Русал» на Гонконгской бирже упали на 28%
16 апрель 2018 (12:04)
УрБК, Москва, 16.04.2018. В ходе торгов на Гонконгской бирже акции ОК «Русал», попавшей под санкции США, опустились на 28,43%.
Как сообщает «Коммерсантъ», по состоянию на 09.55 по московскому времени цена опустилась до 1,46 гонконгского доллара за бумагу. Это самая низкая стоимость акций в истории компании с момента размещения их на Гонконгской бирже в 2010 году.
К 06.05 по московскому времени акции компании подешевели на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию. До сих пор самой низкой отметкой была цена в 2,09 доллара (12 июня 2016 года), 2,13 (17 января 2016 года) и 2,19 (17 ноября 2013 года).
США 6 апреля 2018 года ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и ОК «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций).
Как сообщает «Коммерсантъ», по состоянию на 09.55 по московскому времени цена опустилась до 1,46 гонконгского доллара за бумагу. Это самая низкая стоимость акций в истории компании с момента размещения их на Гонконгской бирже в 2010 году.
К 06.05 по московскому времени акции компании подешевели на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию. До сих пор самой низкой отметкой была цена в 2,09 доллара (12 июня 2016 года), 2,13 (17 января 2016 года) и 2,19 (17 ноября 2013 года).
США 6 апреля 2018 года ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и ОК «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций).
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