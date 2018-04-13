Новости дня

Энергетики ЕВРАЗ НТМК подарили электронику школе-интернату № 1 Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Энергетики ЕВРАЗ НТМК продолжили «Эстафету добрых дел» и в рамках акции помогли школе-интернату № 1 Нижнего Тагила. Об этом сообщает управление по связям с общественностью ЕВРАЗа.



В частности, работники управления главного энергетика ЕВРАЗ НТМК подарили школе многофункциональное устройство, на котором можно сканировать, печатать и копировать необходимые учебные материалы, а также два телевизора с диагональю более 1 метра. Помимо этого, металлурги отремонтировали слесарные и токарные станки в кабинете труда у мальчиков, заменили в помещении розетки и электропроводку. По просьбе руководства школы изготовили шлагбаум и забор, который установят вокруг школы.



На одной из встреч энергетики провели для ребят веселые старты, подарили детям футбольные и волейбольные мячи. В благодарность шефам один из учеников выткал для гостей картину.



«Помочь школе-интернату откликнулись представители всех цехов нашего управления: теплоэлектроцентрали, центральной электротехнической лаборатории, кислородно-компрессорного цеха, цеха водоснабжения и других подразделений. Я рад, что у нас работают добрые и отзывчивые люди. Думаю, на этом дружба со школой у нас не закончится», — отметил главный энергетик ЕВРАЗ НТМК, депутат Нижнетагильской городской думы Денис Корякин.



«Эстафета добрых дел» стартовала на ЕВРАЗ НТМК в 2017 году, в ней приняли участие семь подразделений предприятия. Проект начался с инициативы доменного цеха, сотрудники которого помогли социально-реабилитационному центру «Радуга». Вслед за доменщиками к волонтерскому движению присоединились конвертерный цех, коксохимическое производство, цех прокатки широкополочных балок, колесобандажный цех, управление железнодорожного транспорта.



Кому передадут эстафетную палочку энергетики, станет известно в пятницу, 13 апреля, на очном рапорте управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: