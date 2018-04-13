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В Красноуфимске школу-интернат оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушение при трудоустройстве уборщицы

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. В Красноуфимске школу-интернат оштрафовали на 200 тыс. руб. за нарушение при трудоустройстве уборщицы.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, образовательное учреждение в августе 2017 года приняло на работу в качестве уборщицы служебных помещений гражданку Узбекистана и заключило с ней трудовой договор.



«При этом администрация школы-интерната не уведомила УФМС России по Свердловской области о привлечении к трудовой деятельности в РФ гражданки другого государства в установленный законом срок — три рабочих дня с даты заключения договора. Уведомление было направлено в миграционную службу лишь в декабре 2017 года. Тем самым госучреждение нарушило требования части 3 статьи 18.15 КоАП РФ», — говорится в сообщении.



В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении, и постановлением судьи Красноуфимского районного суда в феврале текущего года назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.



Администрация школы-интерната не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде. Судья апелляционной инстанции не нашел оснований к отмене или изменению решения Красноуфимского районного суда.

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