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В Свердловской области энергетики удержали с банковских карт должников 23 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» удержала с банковских карт абонентов в Свердловской области, задолжавших за коммунальные услуги, более 23 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Энергоснабжающая организация подала 16 тыс. заявлений на 139 млн руб. на выдачу судебных приказов в районные суды области в I квартале года. С начала года погашены 7 тыс. 805 исполнительных документов, предъявленных энергосбытовой компанией в банки. В указанный период прошлого года недобросовестные потребители лишились 18 млн руб. по решению суда», — говорится в сообщении.



В компании отмечают, что увеличение суммы взысканной с потребителей задолженности через банковские организации связано с усилением претензионно-исковой работы.



Долг населения за электроэнергию вырос до 1 млрд 300 млн руб.

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