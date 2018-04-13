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В Первоуральске микрофинансовую организацию оштрафовали за звонки в детскую больницу

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. Прокуратура Первоуральска провела проверку по факту обращения сотрудников ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница города Первоуральска», которые пожаловались на звонки коллекторов.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что один из сотрудников учреждения оформил займ в микрокредитной организации ООО МКК «Уралсервис» и своевременно не погасил его. После чего 29 сентября и 2 октября 2017 года лицо, представившееся сотрудником коллекторского агентства, осуществляло многократные телефонные звонки по номерам телефона регистратуры Детской городской больницы Первоуральска с целью взыскания задолженности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В связи с выявленным нарушением в отношении ООО МКК «Уралсервис» прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Совершение кредитором или лицом, действующим о его имени и (или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



Накануне, 12 апреля 2018 года, Первоуральский городской суд оштрафовал ООО МКК «Уралсервис» на 50 тыс. руб.

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