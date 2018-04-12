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УБРиР поможет своим клиентам-должникам в поиске работы
12 апрель 2018 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает своим должникам помощь в трудоустройстве. По их просьбе кредитная организация будет передавать резюме компаниям, которые пользуются услугами банка по подбору персонала.
По данным службы взыскания УБРиР, 43% всех должников в качестве причины неисполнения обязательств по оформленным кредитам указывают наличие проблем с работой: сокращение, снижение заработка, задержку выплат.
«Учитывая эту статистику, банк запустил проект «Ищу работу», в рамках которого будет собирать резюме от клиентов, допустивших просрочку по кредиту, и передавать их своим корпоративным клиентам, которые ищут сотрудников», — сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«В 2015 году мы приняли стратегическое решение по улучшению качества сервиса и повышению лояльности клиентов. Мы понимаем, что в жизни каждого нашего заемщика могут возникнуть разные ситуации, и хотим помочь им справиться с возникшими трудностями. Конечно, мы не можем гарантировать, что человек, потерявший работу, будет трудоустроен, так как решение все-таки принимает работодатель, но оказать посильную помощь мы можем. Ведь у нас взаимный интерес: перевод должника в статус платежеспособного клиента — важный этап в повышении качества кредитного портфеля», — отмечает руководитель дирекции качества активов УБРиР Виктор Черванев.
По данным службы взыскания УБРиР, 43% всех должников в качестве причины неисполнения обязательств по оформленным кредитам указывают наличие проблем с работой: сокращение, снижение заработка, задержку выплат.
«Учитывая эту статистику, банк запустил проект «Ищу работу», в рамках которого будет собирать резюме от клиентов, допустивших просрочку по кредиту, и передавать их своим корпоративным клиентам, которые ищут сотрудников», — сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«В 2015 году мы приняли стратегическое решение по улучшению качества сервиса и повышению лояльности клиентов. Мы понимаем, что в жизни каждого нашего заемщика могут возникнуть разные ситуации, и хотим помочь им справиться с возникшими трудностями. Конечно, мы не можем гарантировать, что человек, потерявший работу, будет трудоустроен, так как решение все-таки принимает работодатель, но оказать посильную помощь мы можем. Ведь у нас взаимный интерес: перевод должника в статус платежеспособного клиента — важный этап в повышении качества кредитного портфеля», — отмечает руководитель дирекции качества активов УБРиР Виктор Черванев.
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