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В марте средний чек россиян составил 539 рублей

УрБК, Москва, 12.04.2018. В марте 2018 года средний чек жителя России за один поход в магазин вырос на 0,9% по сравнению с февралем и составил 539 руб., сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



«В минувшем марте средний чек продолжил рост, начавшийся в январе. Величина чека по итогам месяца оказалась на уровне 539 руб., что на 5 руб. или 0,9% больше, чем месяцем ранее. То есть месячная инфляция в 0,3% оказалась успешно преодолена. Однако в годовом выражении средний чек вырос на 2,1%, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции в 2,4%», — говорится в исследовании.



В Уральском федеральном округе средний чек за месяц снизился на 1,5%, до 451 руб. Также показатель уменьшился в Северо-Западном федеральном округе на 0,5%, до 612 руб., в Приволжье — на 0,7%, до 466 руб., в Южном федеральном округе — на 0,8%, до 483 руб.



В свою очередь, выросли единовременные траты жителей в магазинах на Дальнем Востоке — на 10%, до 616 руб., Центральном федеральном округе — на 0,8%, до 627 руб., в Сибири — на 0,2%, до 439 руб.



В Москве средний чек в марте вырос на 2,2% по сравнению с февралем и на 6,2% в годовом выражении — до 739 руб. В Санкт-Петербурге средний чек в марте по сравнению с февралем снизился на 0,4%, но в годовом выражении он вырос на 0,7% и составил 701 руб.



Средний чек в гипермаркетах РФ по сравнению с февралем вырос на 3,8%, в годовом выражении снизился на 3,7%, в супермаркетах — снизился на 1,7% относительно февраля и вырос на 3,9% относительно прошлого марта. В дискаунтерах средний чек в марте уменьшился на 1,6% (минус 0,3% в годовом выражении). Однако чек в небольших магазинах традиционной торговли в марте вырос сразу на 10,8% к февралю, а рост за год составил 14,4%.



Исследование «Ромира» основано на данных потребления 30 тыс. россиян, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

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