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В Свердловской области суды лишили водительских прав 140 алко- и наркозависимых

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Свердловской области прокуратура обнаружила 140 водителей с подтвержденным диагнозом алкогольной или наркотической зависимости. По требованию надзорного органа, суды лишили их права управлять транспортом.



«Управление транспортными средствами лицом, страдающим алкоголизмом, наркоманией либо психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим неблагоприятным последствиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В результате прокурорской проверки суды обязали 140 жителей региона сдать водительские удостоверения в подразделения ГИБДД региона.

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