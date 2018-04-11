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УБРиР планирует запустить сервис по переводу средств по номеру мобильного телефона

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подал заявку на подключение сервисов Visa по переводу денежных средств с карты на карту по номеру телефона. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



В банке отмечают, что услуга переводов с карты на карту в УБРиР пользуется большой популярностью у клиентов: только за 2017 год количество таких операций увеличилось на 75%. И этот показатель, по прогнозам экспертов банка, будет расти.



«Сервис по переводу денег по номеру телефона — не новость для рынка. Большинство крупных банков, в том числе УБРиР, уже предоставляют его держателям карт. Клиенты оценили удобство сервиса не так давно: мы фиксируем рост интереса только последние два года. Вместе с тем возможности банков ограничены собственной клиентской базой. Запуск технологии платежными системами позволит существенно увеличить объем переводов с карты на карту. Для стимулирования активности пользователей интернет-банка мы рассматривается возможность снижения тарифов на переводы на карты других банков, а операции между клиентами УБРиР по-прежнему будут бесплатными», — сообщил управляющий директор центра создания и развития цифровых продуктов УБРиР Александр Патешман.

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