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Завод «Металлист» в Качканаре планирует увольнение более 560 работников

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. С 1 июня 2018 года на заводе «Металлист» в Качканаре планируется увольнение всех 564 работников. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Свердловской области.



Напомним, ОАО «Металлист» считается в Качканаре одним из крупных по численности сотрудников предприятий города: он предоставляет около 1 тыс. рабочих мест (564 оформлены на заводе, остальные — у аутсорсеров-подрядчиков). Завод специализируется на производстве горного оборудования и деталей для вагонов. По данным местных СМИ, серьезные проблемы у предприятия начались после отказа «Уралвагонзавода» от сотрудничества.



На встрече с представителем организации свердловских профсоюзов работники завода отметили, что «Металлист» по своему оборудованию и кадрам может производить конкурентоспособную продукцию, однако на этапе технического перевооружения, совпавшего с экономическим кризисом, не смог своевременно расплатиться с кредитами.



Работники «Металлиста» также сообщили, что долги по зарплате начались в октябре 2017 года, простой по вине работодателя оплачивается в 2/3 средней зарплаты, что меньше 10 тыс. руб. Увольнение не проводилось для сохранения квалифицированных кадров. Однако на сегодняшний день трудовой коллектив «Металлиста» уже предупрежден о сокращении, и с 1 июня текущего года все 564 работника будут уволены.

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