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Суд рассмотрит иск о банкротстве «Завода Промавтоматика» в Екатеринбурге
10 апрель 2018 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Завод Промавтоматика» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 9 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Строительно-монтажное управление № 7», сумма исковых требований составляет 10 млн 507 тыс. руб.
Напомним, «Завод Промавтоматика» ведет свою историю с 30-х годов ХХ века. В настоящее время является производителем продукции для строительной, металлургической, нефтегазодобывающей, химической и других отраслей промышленности в Уральском регионе.
Соответствующий документ поступил в суд 9 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Строительно-монтажное управление № 7», сумма исковых требований составляет 10 млн 507 тыс. руб.
Напомним, «Завод Промавтоматика» ведет свою историю с 30-х годов ХХ века. В настоящее время является производителем продукции для строительной, металлургической, нефтегазодобывающей, химической и других отраслей промышленности в Уральском регионе.
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