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Безналичная оплата к концу 2017 года составила 84% от всех операций
10 апрель 2018 (12:21)
УрБК, Москва, 10.04.2018. Безналичный расчет к концу 2017 года составил 84% от всех операций, совершенных с помощью банковских карт, пишет газета «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.
По данным регулятора, в 2012 году пользователи банковских карт предпочитали использовать их в основном для снятия наличных. В 2015 году уже 70% предпочитали безналичную оплату.
В целом с 2012 по 2017 годы объем операций, совершенных по безналичному расчету, вырос вдове — до 41,84 трлн руб.
Всего в России на данный момент активно используются 157 млн платежных карт из 268 млн выпущенных.
По данным регулятора, в 2012 году пользователи банковских карт предпочитали использовать их в основном для снятия наличных. В 2015 году уже 70% предпочитали безналичную оплату.
В целом с 2012 по 2017 годы объем операций, совершенных по безналичному расчету, вырос вдове — до 41,84 трлн руб.
Всего в России на данный момент активно используются 157 млн платежных карт из 268 млн выпущенных.
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