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«Уральские авиалинии» предлагают весенние скидки на рейсы из Самары в Тель-Авив

9 апрель 2018 (17:22)

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает пассажирам воспользоваться выгодным предложением на рейсы из Самары в Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Только с 9 по 30 апреля 2018 года при покупке авиабилетов на сайте авиакомпании действует скидка 7%. Акция действительна на вылеты с 11 апреля по 30 мая 2018. Билеты уже в продаже.

«Тель-Авив — город, который никогда не спит и носит неофициальный статус одной из лучших столиц клубной жизни. Практически круглый год в Израиле прекрасная погода, которая позволяет отдыхать на пляжах, осматривать достопримечательности, гулять по базарам, посещать клубы, рестораны и культурные мероприятия. Так, 27 апреля стартует Иерусалимская велогонка GFNY, в которой могут поучаствовать все желающие. А в начале мая состоится традиционное музыкальной событие — фестиваль фолка и блюза «Лестница Иакова» в Галилее. Дважды в год, весной и зимой, праздник народной музыки собирает настоящих ценителей британского и американского фолка, кантри и блюза со всего мира», — рассказали в пресс-службе.

Приобрести билеты со скидкой можно на официальном сайте www.uralairlines.com.

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