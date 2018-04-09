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Число ДТП по вине мигрантов в РФ в прошлом году выросло на 4,2%
9 апрель 2018 (11:47)
УрБК, Москва, 09.04.2018. В 2017 году в России произошло 169,4 тыс. аварий с пострадавшими (минус 2,5% по сравнению с 2016 годом), в которых погибло 19 тыс. человек (минус 6%), ранено 215,3 тыс. (минус 2,6%). Об этом говорится в аналитическом отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, сообщает «Коммерсантъ».
В исследовании отмечается ряд негативных тенденций, одна из которых — «ухудшение ситуации, связанной с аварийностью из-за нарушения ПДД водителями — гражданами стран СНГ».
Число таких происшествий увеличилось на 4,2% (до 4,2 тыс.), в них погибло 524 человека, ранено 5,93 тыс. граждан.
В исследовании отмечается ряд негативных тенденций, одна из которых — «ухудшение ситуации, связанной с аварийностью из-за нарушения ПДД водителями — гражданами стран СНГ».
Число таких происшествий увеличилось на 4,2% (до 4,2 тыс.), в них погибло 524 человека, ранено 5,93 тыс. граждан.
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